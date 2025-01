Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-CAGLIARI 1-1: Abraham e Calabria così perdono il Diavolo, muro Caprile

I voti e ildel match di Serie A, valevole per la ventesima giornata. Ecco i migliori e i peggiori della partita del match di San SiroEcco i voti:Maignan 5,55 – Dal 62? Jimenez 5,5Tomori 5,5Thiaw 6Theo Hernández 6Musah 6 – Dal 62?5Fofana 5Pulisic 6Reijnders 5,5Leão 5,5 – Dall’87’ Omoregbe s.v.Morata 6,5All. Conceicao 5,57,5Zappa 6Palomino 5 – Dal 77? Wieteska s.v.Luperto 6Obert 6Zortea 7Adopo 6Makombou 6 – Dall’80’ Marin s.v.Felici 7 – Dall’80’ Augello s.v.Viola 5,5 – Dal 64? Deiola 6Piccoli 6All. Nicola 6Fourneau 6Top e Flop dela San SiroTOP Morata 6,5 – Ritrova il gol dopo oltre un mese, ma non basta per festeggiare la vittoria. Corre tanto e si sacrifica: come sempre fa più il mediano che l’attaccante.