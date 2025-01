Ilrestodelcarlino.it - "Non chiamatele ’baby gang’, sono veri e propri criminali"

"Non chiamateli ‘baby’. Questo termine protegge la società civile dal prendere atto dell’esistenza di forme di aggregazione violenta ormai radicate e consolidate nelle nostre zone". Così lo psicoanalista Maurizio Montanari interviene sul gruppo di cinque amici che per un mese e oltre hanno seminato il terrore tra gli studenti modenesi. Dottore, sottolinea che sia scorretto chiamarle ‘baby. Per quale motivo? "Dobbiamo togliere il suffisso’ per avere una idea più chiara del fenomeno che sta avvelenando le nostre città. Il suffisso ‘baby’ serve ad una gran parte della popolazione per deresponsabilizzare i soggetti, legandoli ad un ambito bambinesco che chiaramente non è, perché questi ragazzini si comportano comesoggetti fissati ad una fase sadica ed onnipotente dello sviluppo, ove la sopraffazione del debole e l’identificazione territoriale prendono il posto di una posizione sociale complessa, con diritti e do".