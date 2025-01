Mistermovie.it - Mister Movie | Shrek 5: Il Rinvio e la Nuova Data di Uscita

L’attesissimo sequel di, che promette di riunire i personaggi iconici che hanno reso il franchise un successo globale, ha subito un importantenella suadi. Originariamente previsto per l’estate del 2026,5 uscirà invece il 23 dicembre dello stesso anno. Questo cambiamento ha scatenato discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori, soprattutto in relazione alla tempistica e alla concorrenza che il film dovrà affrontare durante le festività natalizie.Il: Una mossa strategica o una sfida al mercato?class="wp-block-heading">La decisione di posticipare il film, annunciata da Universal, è un passo significativo per il franchise. Il 25° anniversario disarebbe stato unasimbolica per il lancio, dato che il primo film della saga è uscito nel maggio 2001.