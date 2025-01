Thesocialpost.it - Mirano perde una colonna della ristorazione, Giampaolo Bortoluzzi muore a 46 anni: tre mesi fa era morta la moglie. Lascia 3 figli

La comunità diè nuovamente colpita da un lutto cheun vuoto profondo. Venerdì 3 gennaio, a soli 46, è scomparso, conosciuto da tutti come “Giampy”, proprietario del celebre ristorante “L’Ostricaro”. Figura amata e punto di riferimento per molti, Giampy era noto per il suo sorriso accogliente e la sua personalità unica. Sempre disponibile, legato alla sua città e mai sopra le righe,un ricordo indelebile in chi lo ha conosciuto. La tragedia si amplifica ricordando la recente perditasua compagna, Isabella Volpato, venuta a mancare trefa, a 47, per un malore improvviso. Insieme,e Isabella hannoto tre: Giulia, Cecilia e Gabriele.Il ristorante e le passioni“L’Ostricaro”, il ristorante di famiglia vicino Venezia, era un luogo simbolico per la comunità, doveaveva saputo mantenere vivo lo spirito e la tradizione trasmessi dal padre Lele, che lo aveva fondato quarant’fa.