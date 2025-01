Ilrestodelcarlino.it - Mazzette e revisioni ’fantasma’ . Scattano diciannove condanne: "Tangenti fino a 250 euro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è concluso il processo scaturito dall’operazione della Polstrada ’Chos Inspections’ con leper Cesare Franchi, Edoardo Caselli (entrambi ingegneri ed ex dipendenti delle motorizzazione) e per Alessandro Barca, titolare di un’agenzia di pratiche auto. I tre erano ritenuti le figure principali del sistema fraudolento nell’esecuzione delledi centinaia di autocarri. Dietro il pagamento dida 50 ai 250erano, per così dire, meno esigenti – secondo le accuse – nel dare il via libera a mezzi che, altrimenti, non avrebbero mai superato la revisione. Franchi, l’unico ad aver reso confessioni, è stato condannato a sei anni di reclusione. Il collega Caselli, che ha sempre respinto tutti gli addebiti, è stato condannato a 4 anni e un mese. Barca, invece, è stato condannato a quattro anni.