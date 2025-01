Thesocialpost.it - Los Angeles, Tiziano Ferro rompe il silenzio: “Io e i miei bambini stiamo bene”

Dopo giorni di apprensione e preoccupazione per il devastante incendio che ha colpito Los, residente nella “Città degli Angeli” da anni, ha deciso dire il. L’artista, molto amato dal pubblico, vive nella metropoli insieme ai suoi figli, Margherita e Andres, di tre e due anni, che ha avuto durante il matrimonio con il suo ex marito Victor Allen.Ildipreoccupava i fanA differenza di Elisabetta Canalis, che ha subito condiviso la sua esperienza e il ritorno in Italia dopo lo scoppio degli incendi,aveva mantenuto il riserbo, suscitando timori tra i suoi fan. Le fiamme hanno già distrutto numerose residenze di celebrità come Anthony Hopkins, Ben Affleck, Adam Brody e Paris Hilton, lasciando tutti con il fiato sospeso per le condizioni della casa del cantante di Latina.