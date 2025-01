Biccy.it - Lory Del Santo verso il Grande Fratello, le sue parole

Leggi su Biccy.it

Ilquest’anno sta andando di ricicli e dopo Maria Monsè, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi sarebbe pronta a rientrare ancheDel. Il rumor circola online da tempo e oggi è stato affrontato da Monica Setta nel suo programma su Rai2, Storie Di Donne Al Bivio. Diritto di cronaca, sostiene lei.delal @? Ne parla sabato alle 15 su Rai 2 STORIE DI DONNE AL BIVIO WEEKEND— Monica Setta 2 (@MonicaSetta) January 8, 2025talmente banale questo commento che non comprende nemmeno le regole del diritto di cronaca. sentiti libero di non seguirmi più.— Monica Setta 2 (@MonicaSetta) January 8, 2025Delil, le sue“La proposta di rientrare? È verissima, ma ero incerta, non sapevo. C’erano le vacanze di Natale di mezzo.