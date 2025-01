Lanazione.it - L’omicidio di Maati, il dolore dei genitori. “Una ferocia inaudita, il male che è stato fatto non si potrà cancellare”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 gennaio 20254 – L’immagine di suo figlio steso a terra mentre “tanti occhi si sono voltati dall’altra parte” la tormenta. Non le dà pace. Prova a immaginare quei minuti di terribilee non trova una spiegazione per la crudeltà con cui gli assassini si sono accaniti su di lui fino a ucciderlo. Ilè troppo grande da sostenere. Silvia Baragatti, la mamma del 17enne ucciso a coltellate all’alba del 29 dicembre in via de’ Tintori a Campi, respira profondo, prova a mettere in ordine le parole. “Il mioucciso con una crudeltà. Come si fa a essere così barbari? Una cattiveria simile non si può dimenticare”. L’immagine del figlio lasciato morire in strada toglie il sonno anche al babbo, Farid Moubakir. La notizia dell’arresto di tre giovani, finiti in carcere in quanto “gravemente indiziati” di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà, non basta peruna ferita impossibile da rimarginare per idi