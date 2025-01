Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: in testa Darbelley, Agnelli in top 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.50 17ma la svizzera Zehnder a 1.67 dalla connazionale.9.49 L’austriaca Waroschitz è 16ma a 1.63 dalla.9.48 Fuori anche l’austriaca Rings-Wanner.9.47 Out Doriane Escane: la padrona di casa è la prima atleta a non concludere la manche.9.46 Decima la finnica Pykalainen a 91 centesimi dalla vetta.9.45 La francese Abouly si infila tra Steinmair e Mathiou con un distacco dalla vetta di 1.23.9.44 Mathiou è 12ma a 1.32 dalla, inserendosi alle spalle di Steinmair.9.43 La canadese si posiziona appena davanti ad, pagando 63 centesimi da Darbellay. Partita Sophie Mathiou.9.42 Prestazione discreta per, settima a otto decimi dalla vetta della classifica. In pista ora Britt Richardson.9.41 Nona Steinmair, staccata di 1.19 da Darbellay.