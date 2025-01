Anteprima24.it - Lavori Napoli-Bari, i residenti della Piana di San Lorenzo: “Basta, non si vive più”

Tempo di lettura: 2 minuti“Non sipiù”. Questo è il grido di alcunicontradadi SanMaggiore che non ce la fanno proprio più, nel vero sensoparola, per i danni e non solo che stanno perpetrando al territorio, alle abitazioni e anche a qualche cittadino idell’Alta Capacità.“E’ assurdo che la mattina dalle ore 5 abbiamo file di camion fermi sulla provinciale per Telese che poi devono fare ingresso in uno dei cantieri dell’Alta Velocità. Stanno distruggendo un paesaggio, un territorio senza tenere alcun contosicurezza di chi ci. Siamo davvero esausti. Il nostro – afferma un altro residente – è un territorio fragilissimo, ricco anche di patrimoni artistici, e deve essere preservato e difeso da queste vere e proprie aggressioni.