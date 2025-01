Metropolitanmagazine.it - La nona edizione di Résidence Artistique di LVMH si terrà in Giappone e la protagonista sarà Shu Yonezawa

Si svolgerà per inladi, il programma a supporto delle comunità artistiche, che promuove l’innovazione nelle tecniche tradizionali. Per la prima volta nel Sol Levante, rafforzando il rapporto che si era creato già nel 2022 con l’apertura degli uffici diMétiers d’Art. Ladi quest’anno è la giovanissima artistase Shu.Shuè ladelladiL’artistase si occupa, con la sua arte, di esplorare l’intersezione tra realtà digitale e fisica. Il programma inizierà il 13 gennaio di quest’anno, e avrà una durata di sei mesi. La location è quella della città di Okayama. Che non è scelta a caso: Shu si occuperà infatti di lavorare presso il rinomato produttore di denim Kuroki.