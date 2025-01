Zonawrestling.net - LA Knight su una possibile collaborazione con Netflix:“Sydney Sweeney sarebbe la co-star ideale”

Il passaggio della WWE aha fatto speculare i fan su possibili progetti crossover, e LAha già in mente la sua co-protagonista. Ladella WWE non si è tirata indietro quando gli è stato chiesto di entrare nel mondo della recitazione, nominando con sicurezza l’attrice di Euphoria come qualcuno con cui gli piacerebbe lavorare.In un’intervista con Alistair McGeorge di Metro, LAha discusso il suo interesse per la recitazione, immaginando unprogetto per: “La mia prima ideafare qualcosa di comico, ma non credo chela scelta giusta. Penso che dovremmo fare una sorta di. magari qualcosa di tranquillo per iniziare, un’azione-dramma di qualche tipo. Forse una miniserie, o magari un piccolo film veloce, qualcosa di breve” ha detto