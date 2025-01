Agi.it - In duemila alla kermesse per i 50 anni di Renzi. E a ottobre torna la Leopolda

AGI - Quasipersone hanno partecipato all'evento di Italia Viva 'nEXt', al teatro Cartiere Carrara, per festeggiare i 50del leader, Matteo, e i futuri progetti politici, dall'uscita del suo nuovo libro, "L'influencer", in libreria dal 18 marzo al ritorno della, in programma per il prossimo autunno, passando per la nuova sfida di riunirsi con il resto dell'opposizione di centrosinistra per sfidare la premier, Giorgia Meloni, alle prossime elezioni. "La fase zen in cui mangiamo fango e sputiamo miele è finita. Il centro che guarda a sinistra tra duesarà decisivo per battere Meloni. In molti sono preoccupati di noi perché sanno che il nostro 2-3% tra duesarà decisivo", promette, sbarcato al teatro Cartiere Carrara in ritardo a causa delle difficoltà di circolazione dei treni.