Movieplayer.it - Il Conte di Montecristo, la recensione: una serie fedele e curata, ma troppo formale

In tv arriva un'altra versione del romanzo. Una co-produzione internazionale che mostra i muscoli, senza però convincere del tutto. Dal 13 gennaio su Rai1. Ci sono storie senza tempo, che ciclicamente ritornano sotto nuove forme perché parlano a tutte le generazioni. Una di queste è sicuramente Ildiil celebre romanzo di Alexandre Dumas. Dopo aver assistito durante le festività natalizie 2024 all'arrivo su Mediaset del film di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte presentato a Cannes e suddiviso in tv in due parti, ora il 2025 è pronto ad accogliere sulla concorrente Rai un'altra versione, più recente. Questa volta unain otto episodi diretti dal Premio Oscar e Palma d'Oro Bille August. Dopo un'altra anteprima, in questo caso alla .