Ilgiorno.it - I treni nel caos sono un caso politico: Salvini sotto accusa. Schlein: “Gli interessa solo il suo spostamento, quello al Viminale”

Milano, 11 gennaio 2025 – Mentre è ancora in corso ilsui binari causato da un guasto alla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate, che ha causato cancellazioni e ritardi a raffica tra Milano e Bologna, Venezia e Genova, il disagio di migliaia di passeggeri diventa anche. Dai partitti di opposizione è partita una raffica di accuse, tutte rivolte al ministro dei Trasporti (con mire agli Interni) Matteo. “Aspostarsi al” Renzi: “A chi darà la colpa stavolta?” “Non sarebbe più semplice cambiare ministro?” Conte (5Stelle): “con lo sguardo per aria” Bonelli (Avs): “Peggior ministro dei Trasporti di sempre” “Aspostarsi al” La sua ambizione di tornare alfa dire alla vicepresidente M5S, Chiara Appendino: "Dicci la verità, Matteo: essere il peggior ministro dei Trasporti della storia è la tua tattica per farti mandare al? L'impegno ce lo stai mettendo tutto!".