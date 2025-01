Formiche.net - Giovani e jihad. L’operazione antiterrorismo online in Italia spiegata da Conti

Poco prima di Natale, un’operazionedel Ros dei Carabinieri ha portato all’arresto di quattro persone fra Bologna, Milano, Perugia e Udine, legati dall’attività di proselitismoin nome del terrorismoista, a supporto sia dello Stato Islamico sia di al-Qaeda. Un quintossimo raggiunto dal provvedimento di arresto del Gip bolognese sarebbe già in Africa, in qualità di foreign fighter, in Sudan per addestramento militare. La dimensionedella propaganda terroristica è ormai il fattore più diffuso della minaccia da diversi anni a questa parte ed è stata un fattore riscontrato anche dalle indagini sui due attentati più recenti: quello del dicembre 2024 avvenuto a Magdeburgo, in Germania, a dicembre e quello a New Orleans, negli Stati Uniti, del primo gennaio.