Bergamonews.it - Gaia Castellucci, l’architetta bergamasca premiata con il “Giacomo Venturi” per rigenerazione urbana e sostenibilità

La quinta edizione del premio– l’iniziativa della Fondazione Giancarlo Barberini, promossa da Legacoop Bologna e dall’Istituto nazionale di urbanistica Emilia-Romagna – ha visto la premiazione della, neolaureata in architettura, che il 16 dicembre 2024 ha ottenuto con il suo progetto di tesi il riconoscimento che valorizza le migliori idee per lae laha studiato Progettazione dell’architettura al Politecnico di Milano in triennale, per poi conseguire con la stessa università la laurea magistrale in Architettura sostenibile e progetto del paesaggio nel campus di Piacenza. Durante gli anni della magistrale ha scelto di ampliare le sue conoscenze su una scala più vasta, e di specializzarsi nei fiumi, studiando come questi modificano il territorio.