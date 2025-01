Inter-news.it - D’Aversa su Esposito: «Qualità importanti, ma lavori su questo!»

Leggi su Inter-news.it

Roberto, allenatore dell’Empoli, ha parlato di Sebastiano, invitandolo a non sedersi sugli allori dati dall’ottimo inizio di stagione con i toscani.IL COMMENTO – Robertoha affrontato, nella conferenza stampa di vigilia della sfida con il Lecce, anche il tema legato alla crescita di Sebastianocon la maglia dell’Empoli.il suo commento sul calciatore di proprietà dell’Inter: «Sebastiano ha dimostrato di averetecniche, ora deve lavorare sulla continuità. La sta trovando attraverso il lavoro che sta facendo dal primo giorno. Ciò non deve renderlo appagato, ma consapevole del fatto che abbia ancora dei margini di miglioramento».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (su: «, masu!»)© Inter-News.