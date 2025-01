D uè l’ultimo singolo di Deuxieme anticipa l’uscita delle prossime canzoni che sfoceranno nel suo primo album

Leggi su .com

MILANO – Si intitola “D.uè” il nuovodidei prossimi inediti chein unprevisto per il 9 maggio. Non si tratta del solito discorso su armi, droghe e violenza. Temi che il nostro artista preferisce evitare per non cadere nel cliché del rapper, in quanto egli stesso .L'articolo “D.uè”,dichenel suoproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Addio al compositore Ennio MorriconeNaya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancoraAlla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervistaEnzo Cianci, una vita da pioniereGianni Maisto, original soundtrack: “Risuonando”Vita da cantautore: intervista ad Angelo Bettati