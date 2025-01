Quotidiano.net - Corteo per Ramy a Roma, scontri tra partecipanti e polizia: 4 agenti feriti, uno colpito al volto da una bomba carta

, 11 gennaio 2025 - "Giustizia e verità pere Fares". È quanto hanno chiesto i manifestanti scesi in piazza oggi per prendere parte ai cortei organizzati in più città dal Coordinamento Antirazzista italiano in memoria del 19enneElgaml, del quartiere Corvetto di Milano, morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nel capoluogo lombardo. Glisi sono verificati anel quartiere San Lorenzo tra i, circa un centinaio, e le forze dell'ordine. Quattro i poliziotti rimastidurante glicon i manifestanti. ''Ancora una volta quello che è accaduto oggi adurante ilperè un episodio di inaudita gravità. Diverse bombelanciate da alcuni facinorosi hannoi colleghi, uno dei quali, della Questura di, ha riportato ferite alche hanno richiesto un immediato intervento medico.