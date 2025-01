Ilfattoquotidiano.it - Cortei per Ramy, a Roma scontri tra manifestanti e Polizia. Lancio di bottiglie e petardi contro gli agenti, che caricano

tra lae i partecipanti al corteo “Giustizia per”, il 19enne egiziano morto il 24 novembre alla periferia di Milano dopo un lungo inseguimento da parte dei carabinieri allo scooter a bordo del quale viaggiava. Fares Bouzidi, l’amico che guidava, e il militare alla guida dell’automobile sono indagati per omicidio colposo stradale. Dopo che sono stati rovesciati alcuni cassonetti e lanciatigliin tenuta antisommossa, che formavano un blocco, le forze dell’ordine hanno reagito caricando i. Circa duecento quelli scesi in Piazza dell’Immacolata nel quartiere San Lorenzo per il corteo organizzato da collettivi studenteschi autonomi: tra loro anche il fumettista Zerocalcare.A Milano intanto si è concluso con un applauso ”dedicato alle vittime del razzismo” il corteo per chiedere verità e giustizia pere Fares, partito poco dopo le 18 da piazza San Babila.