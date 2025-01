Oasport.it - Calcio femminile: la Juventus comincia il 2025 con una vittoria in Serie A, pesante sconfitta per la Fiorentina

Leggi su Oasport.it

con unaildella. La Vecchia Signora ha infatti vinto agilmente per 3-0 la partita contro la Sampdoria valida per la quattordicesima giornata dellaA 2024-di, volando così a quota 38 punti in classifica, a +10 dalle dirette inseguitrici Inter e Roma, pronte a sfidarsi nell’attesissimo big match di domani. Davvero tutto estremamente facile per la capolista, passata in vantaggio all’ottavo giro di orologio dopo un’azione da manuale, terminata con un cross in area di Schatzer che trova Krumbiegel, la quale tira con un tunnel sul secondo palo. Sulla respinta di Tampieri, Bergamaschi mette a referto il tapin. Notevole anche il raddoppio, arrivato al 29’ ancora con Schatzer, autrice di un fantastico mancino che si infila nel sette. Le bianconere chiudono così la pratica al 41’ affidandosi alla solita sentenza Girelli che, con un’incornata, segna il 3-0, portando così la disputa in gestione.