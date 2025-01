Anteprima24.it - Calcio a 5, momento d’oro per il Calvi: vittoria per 4 a 1 contro il Palazzisi

Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue ild’ora per ilche, impegnato ieri nella 14^ giornata del campionato di Serie C2 dia 5, ha portato a casa un’altra. Gli uomini del presidente Fedele, in scena in casa del, sono riusciti ad imporsi con un netto 4-1. Per ilin gol De Simone, autore di una doppietta, Lanni e Pisano. Tre punti fondamentali per i blue in ottica play-off: il, infatti, ora ha raggiunto quota 23 punti in classifica, consolidandosi al quinto posto, in piena corsa per gli spareggi promozione. “Mi sento di ringraziare i nostri ragazzi – dichiara il presidente Emilio Fedele – perché in pochi giorni ci hanno regalato due grandi gioie: il passaggio del turno in Coppa Campania e lain campionato. Questi risultati ripagano noi, la società ma soprattutto loro degli sforzi fatti”.