Oasport.it - Biathlon, Jeanmonnot vince l’inseguimento femminile a Oberhof, Elvira Oeberg da record. 16ª Wierer

Non sembra di stare a, ma ad Annecy-Le Grand Bornard. Continua a essere dai connotati francesi questa tappa nel borgo situato nella Selva di Turingia, a rappresenta tradizione e storia nel. Dopo le affermazioni nelle due Sprint donne e uomini, è arrivato il terzo sigillo della formazione d’Oltralpe nel.La prova sui 10 km ha sorriso a Lou, lucidissima nell’interpretare una pursuit che ha risentito della variazione repentina delle condizioni, specie al poligono. Le folate di vento, che spiravano sul campo gara, hanno reso ancor più impegnativoper le atlete, su di un percorso di base complesso., per questo, ha trovato grande consistenza nelle serie di tiro, sbagliando solo nella prima sessione a terra (1+0+0+0).Per lei si tratta della settima affermazione in gare di alto livello (Coppa del Mondo+Mondiali+Olimpiadi) a livello individuale, nonché il 17° podio.