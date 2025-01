Quifinanza.it - Aumenti in bolletta di oltre 13 miliardi per le imprese, pesa soprattutto l’energia

Le bollette energetiche potrebbero gravare sull’imprenditoria italiana con un aumento complessivo di 13,7di euro rispetto al 2024, pari a un incremento del 19,2%. La stotale prevista per quest’anno si attesterebbe a 85,2di euro, suddivisi in 65,3perelettrica e 19,9per il gas. Analizzando l’incremento stimato di 13,7di euro per il 2025, emerge che circa 9,8(+17,6% rispetto al 2024) sono attribuibili alelettrica, mentre i restanti 3,9(+24,7%) riguardano il gas. Questi dati emergono da un’analisi condotta dall’Ufficio studi della Cgia.top al NordA livello regionale, glidi luce e gas previsti per il 2025 colpirannole aree del Nord Italia, dove si concentra la maggior parte delle attività produttive e commerciali e si registrano i consumi più elevati.