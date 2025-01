Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, ritorna l’esterno Valentino

Alla vigilia del secondo derby del nuovo anno, in casa contro la Civitanovese, l’ha ufficializzato una nuova operazione di mercato. La società del Patron Graziano Giordani ha infatti annunciato di aver raggiunto l’accordo fino a giugno 2026 conclasse 2004 Domenico, cresciuto nel settore giovanile del Benevento, lo scorso anno con l’ha messo a referto 25 presenze e 3 assist. Nella prima parte di questa stagione ha indossato la divisa del Casarano, prima in classifica nel Girone H di Serie D, in 13 occasioni. Una operazione conclusa grazie all’agente Franco Micco, della Mi.CoFootballstar, protagonista della trattativa.la scorsa estate era nel mirino anche di Pistoiese, Messina e Potenza che lo seguivano con attenzione già dal mese di giugno, poi aveva scelto Casarano.