Lanazione.it - Un intervento rivoluzionario. Malattie dell’aorta, procedura mini-invasiva mai applicata prima nel mondo

Massa, 10 gennaio 2025 – Unche segna un nuovo capitolo nella chirurgia. L’Aortic team di Monasterio, in collaborazione con l’Usl Toscana Nord Ovest, ha eseguito un impianto di endoprotesi di nuova generazione utilizzando unamaial. L’operazione è stata eseguita all’ospedale del Cuore di Massa e ha ricevuto l’attenzione della prestigiosa rivista scientifica Interdisciplinary Cardiovascular and Thoracic Surgery di Oxford, che ne ha pubblicato un approfondimento. La paziente, una donna di 58 anni con un grave ematoma che interessava l’aorta e le carotidi, è stata sottoposta a unurgente per prevenire la rottura dell’arteria. Grazie all’approccio innovativo, l’equipe medica è riuscita a mettere in sicurezza l’aorta e i vasi del collo senza dover ricorrere alle tecniche tradizionali, che avrebbero comportato l’apertura del torace, l’utilizzo della circolazione extracorporea e un decorso post-operatorio più complesso.