Lapresse.it - Ue, Kaja Kallas incontra Giorgia Meloni a Palazzo Chigi

L’Alta rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,, hato la presidente del Consiglio. “È sempre un piacere tornare in Italia! Un incontro molto costruttivo con la premier. L’Europa ha molte sfide davanti a sé e lavorando insieme siamo più forti“, ha scritto sul suo profilo X, postando immagini co la premier durante la sua visita.Il colloquio, informa una nota di, ha consentito di toccare i principali temi di politica internazionale a partire dall’invasione russa dell’Ucraina e dalla situazione in Medio Oriente, concentrandosi sul sostegno all’Ucraina e sul processo di transizione in Siria, anche alla luce degli esiti della ministeriale in formato Quint ospitata a Roma dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani.