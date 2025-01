Ilgiorno.it - Smog Lombardia, l’aria peggiore è a Soresina. Ma il trend degli inquinanti è in calo

Milano, 10 gennaio 2024 – Milano, continua il caldo record, in media 2 gradi in più rispetto agli ultimi 60 anni, ma, per le forti piogge che hanno caratterizzato il 2024, la temperatura media annuale dei 12 mesi che si sono appena conclusi è risultata di poco inferiore a quellaultimi due anni. Eccezionali però, oltre al clima tropicale e anomalo in alcuni mesi, sono state anche le forti piogge. Milano, un anno tra i più caldi di sempre e molto piovoso Il 2024 a Milano si è chiuso con una temperatura media di 16,3 gradi, 1,4 in più rispetto alla media 1991-2020 e 2,6 gradi in più rispetto al periodo 1961-1990, metro di paragone per gli studi sulla crisi climatica. Dal 1897, anno da cui sono disponibili i dati digitalizzati, a oggi solo il 2022 e il 2023 hanno chiuso con un valore più elevato, rispettivamente di 16,9 e 16,8 gradi di media, in pratica lo 0,6 e lo 0,5 in più rispetto all’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle.