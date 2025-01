Quotidiano.net - Sciopero 10 gennaio 2025: stop a trasporto locale, aeroporti e scuole. Gli orari

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10– Al il via il primodel, con una serie di astensioni dal lavoro che coinvolgono diversi settori in tutta Italia. Ilpubblicosi ferma per 4 ore, cone modalità variabili a seconda delle città. A Roma l'agitazione parte alle 8.30 e si conclude alle 12.30, riguardando la rete Atac e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. A Napoli, Eav rende noto che losulle linee della circumvesuviana, della metro e quelle flegree è in programma dalle 19.32 alle 23.32. I lavoratori delle aziende diprotestano “per denunciare la grave situazione economica e contrattuale in cui versano migliaia di professionisti del comparto”. A Milano restano aperte tutte le linee della metropolitana; il restantesi ferma tra le 8.