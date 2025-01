Lanazione.it - Salute mentale, psicologi al circolo. “Un servizio gratuito per aiutare i cittadini”

Prato, 10 gennaio 2025 – Un aiuto concreto per chi ha bisogno di un supportoco. Succede alOrsetti in via Filippino, 12 dove dal 18 gennaio prenderà il via undi assistenza con professionisti: lo sportello interamenteè messo a disposizione dalche ha partecipato a un bando Cesvot. Il progetto è stato finanziato ed è pronto a partire. Dieci le persone che potranno partecipare e che avranno a disposizione tre sedute cone psicoterapeuti con i quali saranno organizzati incontri individuali. Ilè aperto a tutti ed è del tutto. I professionisti che presterannosono del Centro di Solidarietà di Prato. “Lo scorso anno avevamo presentato un progetto con Cesvot relativo alla campagna di screening per i test Hiv con collaborazione con Arcigay per poterli eseguire gratuitamente al