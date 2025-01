Amica.it - Quando il giovane William pagò 200 sterline per portare a cena Kate Middleton

Leggi su Amica.it

Tanto si è scritto, detto e raccontato della storia d’amore da fiaba tra il principe, ma a distanza di quasi 14 anni dal matrimonio emergono ancora aneddoti risalenti al corteggiamento. E cosa non si fa per amore: stando a quanto raccontato dall’ex compagna di stanza dialla University of St. Andrews, dove la coppia si è incontrata e innamorata,avrebbe offerto 200durante un’asta di beneficenza perfuori a. GUARDA LE FOTOIl principe: la timeline (e le foto più belle) della loro storia d’amore “offrì 200per un appuntamento con”Laura Warshauer, questo il nome della compagna di stanza die amica della coppia, ne ha parlato al Daily Mail, rivelando che tutto sarebbe successo nel corso di un party a tema Harry Potter organizzato in un castello.