Promozione Santarcangelo si ferma e il Misano sale in vetta

Allo Youngcontro il Diegaro non bastano i gol di Cecconi, Vukaj e Fuchi dal dischetto per non perdere la. Sulla quale mette le mani il, dopo il successo casalingo con la Savignanese (2-2).. Girone D (19ª giornata): Young-Diegaro 3-3, Bellariva Virtus-Forlimpopoli 2-0, Cervia-Bakia Cesenatico 3-3, Classe-San Pietro in Vincoli 0-0, Fratta Terme-Civitella 0-0,-Savignanese 2-1, Sparta Castelbolognese-Frugesport 1-1, Stella-Edelweiss 2-2, Verucchio-Riccione 1926 1-2. Classifica:44; Young43; Fratta Terme 40; Riccione 1926 36; Bakia Cesenatico 34; Cervia United 32; Classe 29; Diegaro 28; San Pietro in Vincoli 26; Civitella 25; Savignanese, Stella 22; Sparta Castelbolognese, Verucchio 20; Forlimpopoli 16; Bellariva Virtus 13; Edelweiss 12; Frugesport 11.