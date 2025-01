Nasce Atena Energia Futura Franco Camerota presidente Tra i 39 soci Comune aziende e cittadini privati

Leggi su Ildenaro.it

Si chiama “” la Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) che si è costituita lo scorso 8 Gennaio 2025 adLucana. Sono 39 ifondatori trae ilatenese. Costituita in forma di asazione senza scopo di lucro, la Comunità Energetica disarà presieduta da, mentre il resto del Consiglio direttivo è composto da Raffaele Calandriello (vice), Pierpaolo Tierno (segretario), Carmine Cancro e Antonio Rosciano. La sede della Cer è la casa comunale di.Nella serata dell’8 gennaio, quindi, dopo la lettura dell’Atto costitutivo e dello Statuto si è proceduti alla firma per la costituzione asativa. “Non avevo pensato minimamente di essere scelto per questo ruolo, ma me ne rallegro – ha spiegato-, è doveroso partire con il piede giusto e ho sempre creduto in questa iniziativa.