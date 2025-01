Lanotiziagiornale.it - Meloni schiaffeggia la Lega: stop a Salvini al Viminale e al terzo mandato per Zaia

Giorgialae lo fa non una ma due volte. La prima volta stronca il sogno del leader leghista, nonché suo vicepremier e ministro, Matteodi ritornare al. La seconda volta archivia definitivamente il sogno leghista (vedi il caso del Veneto) delper i governatori.“sarebbe un ottimo ministro dell’Interno. Ha ragione a dire che in assenza di un provvedimento giudiziario a suo carico avrebbe chiesto e ottenuto il ministero dell’Interno. D’altra parte anche Matteo Piantedosi è un ottimo ministro dell’Interno. Allo stato attuale non credo chealsia nell’ordine delle cose”, puntualizza la premier nella conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei giornalisti e dalla Stampa parlamentare. Non sono tendenzialmente favorevole alla parola rimpasto”, aggiunge.