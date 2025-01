Ilfogliettone.it - Los Angeles in fiamme: oltre 180.000 evacuati mentre incendi devastano il sud della California

Una serie didisastrosi sta mettendo a dura prova la resilienzapopolazione del sud, con un esodo forzato di180.000 anime dalle loro dimore. I vigili del fuoco lottano contro un nemico impietoso che ha già reclamato almeno 10 vite, secondo quanto riportato dalle autorità locali e citato dai media.Lehanno ridotto in cenere almeno 10.000 strutture, tra abitazioni e altre costruzioni, in un’area che si estende per 117 chilometri quadrati, un’area grande quanto San Francisco. Il cuore pulsante di Losè avvolto in un manto di fumo tossico, costringendo alla chiusura le scuole del secondo distretto scolastico più grande del paese.Il sindaco di Pasadena, Victor Gordo, ha lanciato un appello accorato alla cittadinanza: “Stiamo iniziando a vedere gente che torna alle proprie case in quelle zone evacuate e il nostro messaggio è questo: restate fuori da quelle zone finché non sentirete dire ufficialmente dalle autorità che l’ordine è stato tolto”.