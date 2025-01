Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Baskonia 14-20, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizia il secondo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIvanovic chiama timeout.16-24 Contropiedefinalizzato da Rogkavopoulos.16-22 Tentativo a vuoto per Forrest, poi sul rimbalzo è lesto Hall nel controllare e appoggiare il pallone.16-20 Si sblocca Marco Belinelli.21.10IL!21.08 Dopo un inizio piuttosto equilibrato, i baschi hanno preso il sopravvento e al termine dei primi 10? di gioco comandano le operazioni con sei lunghezze di margine.alla quale serve una maggiore precisione da tre punti (17% nel primo).14-20 Due su due dalla lunetta per Samanic, si chiude qui il primo14-20!14-18 Cordinier finta il passaggio e poi piazza l’appoggio.12-18 Gran tripla messa a segno da Jaramaz.12-15 Doppio errore dalla lunetta per Diouf.