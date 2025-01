Ilgiorno.it - L’ex capo della polizia sul caso Ramy: "Quell’inseguimento è sbagliato"

Il sindaco Giuseppe Sala parla di "segnale brutto" che emerge dalle immagini del video che mostra la morte diElgaml. E il suo delegato alla Sicurezza, Franco Gabrielli, ex, afferma che l’inseguimento dei carabinieri allo scooter in cui era a bordo il 19enne egiziano lo scorso 24 novembre "non è stato fatto in modo corretto" dalle forze dell’ordine. Parole pesanti, che schierano il Comune nel fronte dei critici per quanto accaduto durante e alla fine dell’inseguimento dello scooter guidato dall’amico di, Fares Bouzidi, indagato per omicidio stradale, così come il militare dell’Arma alla guidaGiulietta che le immagini mostrano vicinissima al TMax prima dello schianto all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta e al conseguente decesso di, che pure un carabiniere ha provato a rianimare quando era riverso sull’asfalto.