Juventus-Milan gratis su Dazn | come vedere la partita

La Serie A torna in chiaro suil 18 gennaio con il big match della 21esima giornata, la terza di ritorno, frain programma alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Sarà la primadel massimo campionato a essere visibile gratuitamente nel 2025parte del pacchetto Try & Buy della piattaforma di live streaming, che punta a coinvolgere un numero sempre maggiore di spettatori e appassionati offrendo la visione degli incontri più interessanti della stagione. Prima era toccato a-Napoli, vinta dai campani per 2-0, e Lazio-Inter, dominata dai nerazzurri con un perentorio 6-0 all’Olimpico.di Serie A gratuitamente suPer poter guardare in diretta il big match frasarà sufficiente registrarsi sull’app o sul sito dicon il proprio indirizzo mail.