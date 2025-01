Ilrestodelcarlino.it - iPhone 15: prezzo shock su Amazon per poche ore, è il best buy del giorno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

15 è uno smartphone entry level di Apple che vanta un design minimal e dispone di una scheda tecnica all’avanguardia. È in super sconto sucon un risparmio pari al 17% sul valore di listino; di fatto, è disponibile aldi 731,99 euro. Il modello in questione è quello in colorazione nra con 128 GB di memoria interna (non espandibile ovviamente). Questo è il momento perfetto per passare a un dispositivo Apple di ultima generazione, con prestazioni eccezionali e una memoria capiente per ogni esigenza. Compralo oggi, è in sconto15: non chiamatelo “base gamma”, è molto di più L’15 è alimentato dal potente chip A16 Bionic, lo stesso che ha definito gli standard di velocità e efficienza energetica con la serie Pro del 2022. Questo processore garantisce un’esperienza fluida e reattiva, ottima sia con i titoli più impegnativi che con le app più pesanti ed energivore.