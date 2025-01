Lanazione.it - Il sindaco Del Bello: “Anche per i cittadini di Levanto tariffe ridotte del Cinque Terre Express”

Leggi su Lanazione.it

, 10 gennaio 2025 - Approderà nuovamente in Regione Liguria la richiesta deldi, Luca Del, di applicareai residenti dileferroviarie entrate in vigore il primo gennaio per idelle. Del, confortato dall’apertura a ridiscutere le problematiche legate ai trasporti ferroviari manifestata a fine anno sulla stampa dal presidente Marco Bucci, e in parte già concretizzatasi oggi con il blocco dell’aumento del 2,5% previsto dal contratto con Trenitalia, ha infatti inviato alla Regione una missiva con la quale chiede un incontro con l’assessore ai trasporti, Marco Scajola, per “avviare un confronto sulle problematiche che riguardano idiin merito all'overtourism del ‘’, soprattutto coloro che, per motivi di lavoro, devono tutti i giorni utilizzare la tratta trae alla Spezia”.