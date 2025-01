Il lavoro sottopagato a Milano | Paghe basse e carovita addio all’ascensore sociale

Leggi su Open.online

ha smarrito una parte della sua identità profonda, quella di citta accogliente, di opportunità diffuse, in cui l’ascensorepermetteva davvero di migliorare la propria condizione di vita. Per gran parte del Novecentoè stata questo». A parlare è Tommaso Greco. Lui ha insegnato come precario in università e ha lavoratoa Londra e a Yale. È co-fondatore di «Adesso!», movimento che ha come punto chiave la ripartenza dell’ascensore, e con «Tortuga», think tank indipendente, ha lavorato sulla proposta di salario minimo milanese. E in un’intervista all’edizione milanese del Corriere della Sera parla delnel capoluogo lombardo. Soprattutto quello cultruale.Gli stipendi«Gli stipendi di fascia bassa asono appena più alti della media nazionale e un po’ sotto la media lombarda.