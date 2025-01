Ilfoglio.it - Il gioco intellettuale della storia coi "se" può essere stimolante e perfino geniale

Il desiderio o il piacere di immaginare che le cose avrebbero potuto andare diversamente da come sono andate è antica almeno quanto la prima volta in cui a una creatura umana le cose andarono male. L’ucronia, lacontrofattuale, lafatta coi se, la “if-history”, sono altrettante denominazioni di questa voglia. (Benedetto Croce, che quando sentiva odore di correzioni allacosì come era andata rinunciava all’ironia, lo chiamava un giocherello). In una rassegna di simili giocherelli Paolo Cammarosano, illustre storico del medioevo, annoverava “oltre al celebre ed illustre naso di Cleopatra e al granello di sabbia nell’uretere di Cromwell, le ipotesi dell’eventuale vittoria di Hitler nella Seconda Guerra Mondiale, dell’eventuale vittoria di Napoleone a Waterloo, dell’eventuale successofuga a Varennes e tante altre”.