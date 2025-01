Piperspettacoloitaliano.it - Il Conte di Montecristo conferenza stampa, photocall e interviste con Lino Guanciale, Gabriella Pession, Michele Riondino e Nicolas Maupas

Il Conte di Montecristo si presenta in una conferenza stampa di alto prestigio presso Palazzo Farnese a Roma, ovvero l'Ambasciata francese in Italia, peraltro una delle location dove è stato girata la serie internazionale co-prodotta insieme alla Francia. Tutto il cast presente, o almeno gli attori italiani che hanno preso parte al progetto: Lino Guanciale, Gabriella Pession, Michele Riondino, Nicolas Maupas (che tornano a lavorare insieme dopo La Porta Rossa). Ecco alcuni scatti dal photocall de Il Conte di Montecristo, le interviste e le dichiarazioni principali dei protagonisti.

Gabriella Pession alla conferenza stampa de Il Conte di Montecristo

"Il mio personaggio è una donna avida, colta, che rappresenta il dramma di una donna obbligata, per i costumi dell'epoca, a sopprimere e a negare la cosa più potente che le potesse capitare, cioè la nascita di un figlio".