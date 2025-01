Oasport.it - Hockey ghiaccio: Val Pusteria esulta, Asiago va ko. Venerdì agrodolce in ICE League

Leggi su Oasport.it

Il bilancio delle squadre italiane in questo10 gennaio della prima fase dell’ICEparla di una vittoria e una sconfitta. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.Alza le stecche al cielo il Valche, in casa, è riuscito a superare 4-3 l’EC-KAC. Partita tirata quella fra i “Lupi” e gli ospiti con continui capovolgimenti di risultato e un sacco di emozioni. A meno di quattro minuti dalla fine del secondo periodo gli austriaci volano sull’1-3 con la rete di Peeters, ma Valnon si dà per vinta e in men che non si dica prima accorcia le distanze con Akeson e poi, in apertura del terzo e decisivo segmento di gara, mette a referto due reti in rapida successione con Conci e Purdeller che valgono la vittoria.Nulla da fare invece, in trasferta, per l’sul campo degli spusu Vienna Capitals.