Tvzap.it - “Grande Fratello”, la sorpresa per Helena: cosa succederà nella prossima puntata

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”, laper. Neglin ultimi giorniha fatto molto parlare di sé fuori dalla casa più spiata d’Italia a causa del suo comportamente poco responsabile adottato all’interno del. La produzione ha deciso di punirla con la nomination. In attesa del risultato finale del televoto, sono saltate fuori delle indiscrezioni sulladel programma che riguarderebbero unaper. ( dopo le foto)Leggi anche: “Si ritira”: mazzata al “”, ora non si brinda più.succedeLeggi anche: “”, il famoso giornalista contro Shaila: chiede la sua eliminazioneLeggi anche: “”, spunta il fuorionda di Jessica su Signorini: si è sentito tuttoLeggi anche: “”, Luca si scaglia contro Mariavittoria: mai visto così“”, unaperDopo l’addio di Jessica Morlacchi alPrestes si è isolata per elaborare quanto successo, trovando conforto nell’amica Zeudi Di Palma.