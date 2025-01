Ilrestodelcarlino.it - Già tanti movimenti al timone dei club

Inizia in pratica un nuovo campionato, quello che può sfruttare il mercato in pieno corso (terminerà il 3 febbraio alle 24), in fibrillazione pure il valzer degli allenatori, fino a ora sono stati 13 i cambi di panchina avvenuti in serie B. Due società come Cremonese e Salernitana ne hanno effettuati già due, il primo avvicendamento addirittura a luglio quando nella neoretrocessa Salernitana Andrea Sottil diede le dimissioni non trovando un riscontro ai programmi effettuati, l’ultima sempre nello stessoche a fine dicembre ha salutato il dimissionario Stefano Colantuono affidando la squadra a Roberto Breda. Ricordiamo che possono essere ingaggiati anche gli allenatori che sono stati esonerati fino al 31 dicembre, è stato il caso di Pierpaolo Bisoli licenziato a Modena il 3 novembre e approdato a Brescia un mesetto dopo.