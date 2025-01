Ilrestodelcarlino.it - Ghetto, progetto per valorizzare anche il turismo

Si chiama ’Interreg Europe Jewels tour - jewish heritage as leverage for sustainable tourism’. Il budget del, proposto dal Comune di Ferrara quale ente capofila di una cordata europea formata da sette città, è di 1.992.014 euro, di cui 461.014 euro per il Comune di Ferrara. Ilè iniziato il primo aprile del 2024 e si concluderà nel giugno 2028. Proprio la città estense ospiteràla conferenza finale del, in programma nella primavera del 2028. Obiettivo, quello di esplorare il potenziale turistico del patrimonio storico e culturale ebraico nelle città d’Europa, definendo le strategie comuni di valorizzazione da integrare negli strumenti di policy esistenti. Il primo meeting tra i partner, che si è già svolto nella nostra città, era dedicato alle potenzialità della digitalizzazione per la valorizzazione del patrimonio culturale.