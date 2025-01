Laspunta.it - Gaeta: domani al Caboto incontro d’eccezione con Marc Luyckx Ghisi, per parlare di pace, economia ed etica.

si prepara a ospitare il primo appuntamento dell’11ª stagione dell’Associazione Confronti, un’occasione imperdibile per riflettere su temi di grande attualità e rilevanza globale. L’, in programma sabato 11 gennaio alle ore 18:00, si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Nautico G., in Piazza Trieste 7, con ingresso libero.Ospitesarà, filosofo e saggista belga di fama internazionale, che affronterà il tema: “Verso una Cultura di: l’immateriale 3.0”.Viviamo in un’epoca di transizione cruciale, caratterizzata dal passaggio da un paradigma economico industriale a uno post-industriale, dove la crescita non è più solo quantitativa, ma qualitativa. Questo mutamento profondo, che coinvolge la nostra civiltà, riflette il desiderio sempre più diffuso di, solidarietà, giustizia ed