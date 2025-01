FA Cup | Arsenal-Manchester United

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-10 19:19:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:C’è molto da fare quindi sulla sfida di domenica all’Emirates, anche prima di arrivare ai due allenatori.Mikel Arteta ha fatto un ottimo lavoro all’, restituendo i Gunners agli sfidanti per il titolo nei suoi cinque anni in carica. Tuttavia, nonostante tutti i miglioramenti, la verità è che hanno vinto solo un trofeo: la FA Cup 2020.Considerato che siamo nel pieno della pandemia di Covid e la partita si è giocata a porte chiuse, Arteta deve ancora godersi la sensazione di sfoggiare una coppa (supponendo di scontare il Community Shield) davanti ai tifosi del club.Facciamolo nostro pic.twitter.com/lyNGCoDTBl—e (@e) 10 gennaio 2025Allo stesso modo per Ruben Amorim, la coppa ha un ulteriore senso di importanza in questa stagione.